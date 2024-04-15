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Паром «Амбал» вернулся на линию после планового ремонта

Паром уже совершил переход из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу.

15 апреля железнодорожный паром «Амбал» вернулся на линию «Усть-Луга — Балтийск» после планового ремонта и встал под погрузку в порту Усть-Луга.

В период с 13 по 14 апреля 2024 г. паром совершил переход из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу, в ходе которого были проведены ходовые испытания.

«Ремонт осуществлялся в рамках очередного освидетельствования под наблюдением инспекторов ФАУ “Российский морской регистр судоходства”. Все работы завершились по графику и заняли в общей сложности 3 месяца», — сообщили в пресс-службе паромного оператора «Оборонлогистика».

Было проведено докование, дефектовка всех узлов и механизмов судна, осуществлена полная покраска корпуса, а также ремонт винторулевого комплекса и валовых линий.