Паром «Амбал» вернулся на линию после планового ремонта

15 апреля железнодорожный паром «Амбал» вернулся на линию «Усть-Луга — Балтийск» после планового ремонта и встал под погрузку в порту Усть-Луга.
В период с 13 по 14 апреля 2024 г. паром совершил переход из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу, в ходе которого были проведены ходовые испытания.
«Ремонт осуществлялся в рамках очередного освидетельствования под наблюдением инспекторов ФАУ “Российский морской регистр судоходства”. Все работы завершились по графику и заняли в общей сложности 3 месяца», — сообщили в пресс-службе паромного оператора «Оборонлогистика».
Было проведено докование, дефектовка всех узлов и механизмов судна, осуществлена полная покраска корпуса, а также ремонт винторулевого комплекса и валовых линий.