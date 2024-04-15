В СК проверяют увольнение кубанского хирурга, пришившего лицо ребенку

Через некоторое время после появления в сети публикаций о прошедшей операции стало известно, что руководство вуза, где он работал преподавателем, попросило освободить место ассистента на кафедре хирургии. В пресс-службе КубГМУ отметили, что сам врач написал заявление по собственному желанию, пишет «КП»-Кубань, однако сам хирург информацию опроверг и заявил о подлоге.
«Как мне стало известно, заявление об увольнении было мною подписано якобы в начале апреля. Но уже почти три недели я нахожусь в Европе. Ничего подобного я не мог написать и подписать. Речь идет о подлоге, скорее всего», — сообщил в соцсетях врач Алексей Дикарев.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации и поручил доложить о результатах проверки по информации о возможном нарушении трудовых прав хирурга. В Инфоцентре со ссылкой на публикации в соцсетях заявили, что руководство вуза, опасаясь возможных негативных последствий хирургического вмешательства, вынудило врача уволиться.
В СУ СКР по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку. О ее итогах доложат господину Бастрыкину.