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В СК проверяют увольнение кубанского хирурга, пришившего лицо ребенку

В федеральном СК обратили внимание на ситуацию с увольнением хирурга в Краснодарском крае, сообщает Инфоцентр СК РФ. Врач пришил ребенку лицо, которое практически полностью откусила собака в Карачаево-Черкесии.

Через некоторое время после появления в сети публикаций о прошедшей операции стало известно, что руководство вуза, где он работал преподавателем, попросило освободить место ассистента на кафедре хирургии. В пресс-службе КубГМУ отметили, что сам врач написал заявление по собственному желанию, пишет «КП»-Кубань, однако сам хирург информацию опроверг и заявил о подлоге.

«Как мне стало известно, заявление об увольнении было мною подписано якобы в начале апреля. Но уже почти три недели я нахожусь в Европе. Ничего подобного я не мог написать и подписать. Речь идет о подлоге, скорее всего», — сообщил в соцсетях врач Алексей Дикарев.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на публикации и поручил доложить о результатах проверки по информации о возможном нарушении трудовых прав хирурга. В Инфоцентре со ссылкой на публикации в соцсетях заявили, что руководство вуза, опасаясь возможных негативных последствий хирургического вмешательства, вынудило врача уволиться.

В СУ СКР по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку. О ее итогах доложат господину Бастрыкину.

СК
расследование