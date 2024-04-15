В СК проверяют увольнение кубанского хирурга, пришившего лицо ребенку

«Как мне стало известно, заявление об увольнении было мною подписано якобы в начале апреля. Но уже почти три недели я нахожусь в Европе. Ничего подобного я не мог написать и подписать. Речь идет о подлоге, скорее всего», — сообщил в соцсетях врач Алексей Дикарев.