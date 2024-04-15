Синоптики прогнозируют похолодание и мокрый снег на этой неделе

«Сегодня у нас не только середина апреля, но и середина весны. При этом если первая половина месяца была по-летнему теплой и по температурному режиму оказалась на 6−7 градусов выше климатической нормы, то в ближайшее время апрель изменит представление о себе. На текущей неделе инициатива в погоде будет принадлежать циклонам и их атмосферным фронтам, которые обусловят в Беларуси неустойчивую погоду. Вместе с тем в республику продолжит поступать холодная воздушная масса. Поэтому температурный фон будет понижаться, а дополнением к нему станут осадки различной интенсивности в виде дождя, в отдельные дни с мокрым снегом и порывистым ветром», — рассказали в Белгидромете.
Во вторник, 16 апреля, ночью местами по западу, утром и днем во многих районах республики пройдут дожди. Днем по западу местами усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 1 — плюс 5 градусов, днем — плюс 9−14 градусов, а по югу — до плюс 16 градусов.
В среду, 17 апреля, местами по стране ожидаются кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов, а днем — от плюс 7 градусов по северо-западу до плюс 15 градусов по юго-востоку.
По информации синоптиков, днем в четверг местами по юго-востоку, а в ночь на пятницу в восточных районах осадки будут сильными.
В четверг, 18 апреля, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики прогнозируются осадки (в основном дождь). Днем местами по юго-востоку пройдут сильные дожди. Ночью столбики термометров покажут минус 1 — плюс 6 градусов, а днем — плюс 6−11 градусов.
В пятницу, 19 апреля, на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег), а ночью по востоку местами сильные осадки. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Местами усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью достигнет минус 1 — плюс 6 градусов, днем — плюс 5−11 градусов, а по северо-востоку местами — плюс 2−4 градуса.
В субботу, 20 апреля, местами по республике ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью будет в пределах от минус 3 до плюс 3 градусов, а днем — от плюс 6 до плюс 13 градусов.
В воскресенье, 21 апреля, ночью местами, а днем на большей части территории республики прогнозируются кратковременные осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабые туман и гололед. Ночью синоптики обещают минус 2 — плюс 5 градусов, по юго-востоку — до плюс 7 градусов, а днем — до плюс 8−15 градусов.