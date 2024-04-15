Синоптики прогнозируют похолодание и мокрый снег на этой неделе

«Сегодня у нас не только середина апреля, но и середина весны. При этом если первая половина месяца была по-летнему теплой и по температурному режиму оказалась на 6−7 градусов выше климатической нормы, то в ближайшее время апрель изменит представление о себе. На текущей неделе инициатива в погоде будет принадлежать циклонам и их атмосферным фронтам, которые обусловят в Беларуси неустойчивую погоду. Вместе с тем в республику продолжит поступать холодная воздушная масса. Поэтому температурный фон будет понижаться, а дополнением к нему станут осадки различной интенсивности в виде дождя, в отдельные дни с мокрым снегом и порывистым ветром», — рассказали в Белгидромете.