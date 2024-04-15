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«Огромен он как мамонт дальский»: Илья Резник сочинил экспромт о приехавшем в Крым актере Стасе Садальском

В Крыму Илья Резник в шутку назвал «мамонтом дальским» Стаса Садальского.

Источник: Соцсети

Столичные звезды любят Крым, хотя и не летают самолеты. На полуострове гостит 86-летний поэт-песенник, народный артист России Илья Резник, дает концерты лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Вот и известный скандалами и талантливыми ролями Стас Садальский приехал в Крым на поезде, не преминув поделиться дорожными впечатлениями в соцсети:

— Едем в Крым на гастроли больше суток. Все боятся, а мы счастливы! Поезд «Таврия» двухэтажный. Купе для меня выкупили целиком, все четыре места, но бельем разрешено пользоваться только одним, остальные три комплекта (по таврическому закону) должны быть сданы нетронутыми и целомудренными. «Раз нет человека, то и белья нет!».

Крымские ценители театрального искусства оказали теплую встречу спектаклю «Крик любви», где главную роль играет Стас Садальский.

Под занавес гастролей знаменитый артист отправились на Южный берег Крыма.

— В Ореанде встретил великого поэта Илью Резника… Он мгновенно посвятил мне экспромт (на то он и гений) и подписал книгу своих стихов… Ликую и хвастаюсь! — поделился своими эмоциями талантливый 72-летний актер, назвав себя «тщеславным типом».

Заслуженного артиста РСФСР привели в экстаз такие строки Ильи Резника:

«Огромен он как мамонт дальский, паломник, грешник, юморист, неповторимый Стас Садальский российский истинный артист!».

Пост в соцсети актер подкрепил говорящими хештегами: #поэт #гений #Ялта #Ореанда #посвящениеСадальскому #люблю #горжусь #хвастаюсь.

театр