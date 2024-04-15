«Огромен он как мамонт дальский»: Илья Резник сочинил экспромт о приехавшем в Крым актере Стасе Садальском

— Едем в Крым на гастроли больше суток. Все боятся, а мы счастливы! Поезд «Таврия» двухэтажный. Купе для меня выкупили целиком, все четыре места, но бельем разрешено пользоваться только одним, остальные три комплекта (по таврическому закону) должны быть сданы нетронутыми и целомудренными. «Раз нет человека, то и белья нет!».