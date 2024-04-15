Экс-губернатор Челябинской области Юревич засветился в шоу на «России-1»

В шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия-1» показали, как Юревич подтягивается на домашнем турнике с гирей на шее, подвешенной для утяжеления.
Также в передаче продемонстировали дом в элитном посёлке Тарасовка, формально принадлежащий родителям экс-губернатора. Помимо прочего, ведущий Андрей Малахов акцентировал внимание на том, что вертолет, на котором летал Юревич, стоил дороже, чем такой же коптер, принадлежащий королеве Англии. «Макаронному магнату» припомнили ещё множество грехов, включая невыполненные обещания по долевому строительству жилья.
Внимание федерального телеканала к Юревичу привлекла тема передачи его активов в собственность государства.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинске началось рассмотрение иска Генпрокуратуры о взыскании имущества АО «Макфа».