Экс-губернатор Челябинской области Юревич засветился в шоу на «России-1»

Также в передаче продемонстировали дом в элитном посёлке Тарасовка, формально принадлежащий родителям экс-губернатора. Помимо прочего, ведущий Андрей Малахов акцентировал внимание на том, что вертолет, на котором летал Юревич, стоил дороже, чем такой же коптер, принадлежащий королеве Англии. «Макаронному магнату» припомнили ещё множество грехов, включая невыполненные обещания по долевому строительству жилья.