На трассе М-11 «Нева» увеличили разрешенную скорость

С понедельника для легковых автомобилей и грузовиков массой не более 3,5 тонны на платной трассе М-11 «Нева» максимальная разрешенная скорость выросла с 110 км/ч до 130 км/ч, сообщает пресс-служба ГК «Автодор». Летние ограничения вступили в силу на участках от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области и от тверского села Медное до Петербурга.