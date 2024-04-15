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На трассе М-11 «Нева» увеличили разрешенную скорость

Летний скоростной режим ввели на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон».

Федеральные трассы М-11 и М-4 с 15 апреля перешли на летний скоростной режим. Теперь там можно разгоняться до 110 и 130 км/ч.

С понедельника для легковых автомобилей и грузовиков массой не более 3,5 тонны на платной трассе М-11 «Нева» максимальная разрешенная скорость выросла с 110 км/ч до 130 км/ч, сообщает пресс-служба ГК «Автодор». Летние ограничения вступили в силу на участках от Солнечногорска до деревни Воскресенское в Тверской области и от тверского села Медное до Петербурга.

На трассе М-4 «Дон» новый скоростной режим действует на обходе Ефремова в Тульской области и на участке от Батайска до села Самарское в Ростовской области. Там теперь можно разгоняться не до 90 км/ч, а до 110 км/ч.