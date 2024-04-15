Нижегородский футболист Алексей Заболотный скончался на 45-м году жизни

В ночь на 15 апреля скончался известный в Нижегородской области футболист Алексей Заболотный. Ему было 44 года. Об этом сообщает «ФК “Темп”.
Футболист играл за нижегородскую «Торпедо-Викторию», пешеланский «Шахтёр», ФК «Саров» и первомайский «Темп».
«Настоящий капитан, душа компании, лучший в своём деле! Он был лидером не только на поле, но и за его пределами, мог подбодрить, завести команду и решить исход любого матча, взяв всё в свои руки!», — пишут представители ФК «Темп».
Известно, что спортсмен боролся с тяжелой болезнью.
Церемония прощания с Алексеем Заболотным пройдет 17 апреля сначала в Нижнем Новгороде, потом в родном Первомайске.
Ранее на 80-м году жизни скончался нижегородский политик Александр Косариков.