Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский футболист Алексей Заболотный скончался на 45-м году жизни

Похороны пройдут 17 апреля.

В ночь на 15 апреля скончался известный в Нижегородской области футболист Алексей Заболотный. Ему было 44 года. Об этом сообщает «ФК “Темп”.

Футболист играл за нижегородскую «Торпедо-Викторию», пешеланский «Шахтёр», ФК «Саров» и первомайский «Темп».

«Настоящий капитан, душа компании, лучший в своём деле! Он был лидером не только на поле, но и за его пределами, мог подбодрить, завести команду и решить исход любого матча, взяв всё в свои руки!», — пишут представители ФК «Темп».

Известно, что спортсмен боролся с тяжелой болезнью.

Церемония прощания с Алексеем Заболотным пройдет 17 апреля сначала в Нижнем Новгороде, потом в родном Первомайске.

Ранее на 80-м году жизни скончался нижегородский политик Александр Косариков.