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Детектив о криминальном Нижнем Новгороде выйдет в прокат с 23 апреля

События в сериале развернутся в 1953 году.

Источник: Комсомольская правда

Детективный сериал «Горький 53» выйдет в прокат 23 апреля. Об этом сообщается на сайте сервиса «Кинопоиск».

Как отмечается, действие сериала разворачивается в 1953 году. Главный герой, бывший командир разведвзвода, после тюрьмы возвращается в родной город Горький. Однако вести мирную жизнь не получается: главного героя втягивают в круговорот жестоких преступлений. Он вынужден заключить сделку с милицией и внедриться в самую могущественную банду города.

Режиссером картины стал Сергей Коротаев, а главные роли исполнили Андрей Фролов, Алексей Барабаш, Екатерина Климова, Катерина Шпица и другие.

Добавим, что съемки не проходили в Нижнем Новгороде. Частично локацией для съемок стала Кострома, а также использовали московский локации.

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