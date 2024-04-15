Детектив о криминальном Нижнем Новгороде выйдет в прокат с 23 апреля

Детективный сериал «Горький 53» выйдет в прокат 23 апреля. Об этом сообщается на сайте сервиса «Кинопоиск».
Как отмечается, действие сериала разворачивается в 1953 году. Главный герой, бывший командир разведвзвода, после тюрьмы возвращается в родной город Горький. Однако вести мирную жизнь не получается: главного героя втягивают в круговорот жестоких преступлений. Он вынужден заключить сделку с милицией и внедриться в самую могущественную банду города.
Режиссером картины стал Сергей Коротаев, а главные роли исполнили Андрей Фролов, Алексей Барабаш, Екатерина Климова, Катерина Шпица и другие.
Добавим, что съемки не проходили в Нижнем Новгороде. Частично локацией для съемок стала Кострома, а также использовали московский локации.