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В центре Казани поэтапно ограничат движение транспорта и пешеходов

Причиной послужило размещение трассы электрокабеля и опор наружного освещения.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани поэтапно ограничат движение транспорта и пешеходов в Вахитовском районе. Это необходимо для размещения трассы электрокабеля и опор наружного освещения, сообщили в городском комитете внешнего благоустройства.

Так, от площади Тысячелетия до ул. Баумана будут закрыты следующие участки:

с 16 апреля по 10 мая — проезд; тротуар по направлению к Академии наук РТ;

с 10 по 18 мая — проезд; тротуары вблизи улицы Баумана по направлению к Академии наук РТ, а также по направлению к Кремлевском мосту;

с 19 по 20 мая — тротуар со стороны улицы Баумана; тротуар вблизи Жарковского моста.