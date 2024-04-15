В центре Казани поэтапно ограничат движение транспорта и пешеходов

В Казани поэтапно ограничат движение транспорта и пешеходов в Вахитовском районе. Это необходимо для размещения трассы электрокабеля и опор наружного освещения, сообщили в городском комитете внешнего благоустройства.
Так, от площади Тысячелетия до ул. Баумана будут закрыты следующие участки:
с 16 апреля по 10 мая — проезд; тротуар по направлению к Академии наук РТ;
с 10 по 18 мая — проезд; тротуары вблизи улицы Баумана по направлению к Академии наук РТ, а также по направлению к Кремлевском мосту;
с 19 по 20 мая — тротуар со стороны улицы Баумана; тротуар вблизи Жарковского моста.