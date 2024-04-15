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В Волгограде дрифтер остался без водительских прав

15 апреля Центральный райсуд Волгограда наказал 24-летнего дрифтера за опасные маневры на пересечении улицы Краснознаменская и проспекта Ленина.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, молодого человека лишили водительских прав на год.

Напомним, лихач хотел понравиться девушкам и устроил фигурное катание на «Мерседесе», угрожая жизни и здоровью пешеходов. Его задержали благодаря записям на камере наружного видеонаблюдения. Как выяснилось, ранее он уже нарушал ПДД, был неоднократно оштрафован.

— Однако мужчина должных выводов для себя не сделал, и 3 апреля был вновь задержан за нарушения ПДД. 4 апреля нарушителю было назначено наказание в виде административного ареста на срок 5 суток, — уточнили в полиции региона.