В Волгограде дрифтер остался без водительских прав

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, молодого человека лишили водительских прав на год.
Напомним, лихач хотел понравиться девушкам и устроил фигурное катание на «Мерседесе», угрожая жизни и здоровью пешеходов. Его задержали благодаря записям на камере наружного видеонаблюдения. Как выяснилось, ранее он уже нарушал ПДД, был неоднократно оштрафован.
— Однако мужчина должных выводов для себя не сделал, и 3 апреля был вновь задержан за нарушения ПДД. 4 апреля нарушителю было назначено наказание в виде административного ареста на срок 5 суток, — уточнили в полиции региона.