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В регионе создадут научно-образовательный центр «Кузбасс-Донбасс»

НОЦ будет разрабатывать технологии в области добычи и глубокой переработки, машиностроения и экологии.

Правительство Кузбасса сообщает о создании межрегионального научно-образовательного центра «Кузбасс-Донбасс». Основными общими направлениями работы станут разработки передовых технологий в области добычи и глубокой переработки твёрдых полезных ископаемых, машиностроения и экологии.

В состав группы от Кемеровской области вошли представители местного НОЦ, КузГТУ, НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и СибГУ. Ранее по решению членов наблюдательного совета в НОЦ вошли восемь вузов и научных институтов из Донецкой и Луганской республик.

Макеевский НИИ по безопасности работ в горной промышленности уже инициировал запуск трёх проектов, связанных с безопасностью производственного процесса на горнодобывающих предприятиях. Так, разработчики предлагают создать автоматические заслоны для локализации взрывов пыли и метана на угольных шахтах, комплексную технологию для обеспечения газовой безопасности шахт, а также высокотехнологичный комплекс для непрерывного мониторинга геомеханического состояния горного массива.