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Скончалась бывшая судья Омского областного суда

В понедельник, 15 апреля 2024 года, стало известно, что 14 апреля 2024 года в возрасте 58 лет ушла из жизни судья в отставке Омского областного суда Галина Люсева. Об этом информирует пресс-служба суда.

"По окончанию университета и до 1998 г. работала в Омской транспортной прокуратуре стажером, помощником и старшим помощником прокурора. С 1998 г. — в аппарате прокуратуры Омской области. Последовательно занимала должности прокурора отдела, заместителя начальника отдела, заместителя начальника управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами — начальником кассационно-надзорного отдела прокуратуры Омской области.

Указом Президента Российской Федерации № 41 от 30 января 2014 года Люсева Г. С. назначена судьей Омского областного суда", — говорится в сообщении облсуда.

Галина Люсева находилась в почетной отставке с 5 апреля 2023 года.

Редакция «СуперОмска» выражает соболезнования родным и близким Галины Сергеевны.