Скончалась бывшая судья Омского областного суда

"По окончанию университета и до 1998 г. работала в Омской транспортной прокуратуре стажером, помощником и старшим помощником прокурора. С 1998 г. — в аппарате прокуратуры Омской области. Последовательно занимала должности прокурора отдела, заместителя начальника отдела, заместителя начальника управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами — начальником кассационно-надзорного отдела прокуратуры Омской области.
Указом Президента Российской Федерации № 41 от 30 января 2014 года Люсева Г. С. назначена судьей Омского областного суда", — говорится в сообщении облсуда.
Галина Люсева находилась в почетной отставке с 5 апреля 2023 года.
Редакция «СуперОмска» выражает соболезнования родным и близким Галины Сергеевны.