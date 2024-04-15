Скончалась бывшая судья Омского областного суда

"По окончанию университета и до 1998 г. работала в Омской транспортной прокуратуре стажером, помощником и старшим помощником прокурора. С 1998 г. — в аппарате прокуратуры Омской области. Последовательно занимала должности прокурора отдела, заместителя начальника отдела, заместителя начальника управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами — начальником кассационно-надзорного отдела прокуратуры Омской области.