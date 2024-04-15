Свердловчанам рассказали о правилах поведения при атаке беспилотников

Жителям Свердловской области рассказали о том, как действовать, если заметили в небе беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Сообщение с порядком действий опубликовала Антитеррористическая комиссия региона.
— Если вы заметили в небе дрон/БПЛА, нужно как можно скорее уведомить об этом экстренные службы. Позвоните по единому номеру 112, — сообщает комиссия в своем telegram-канале.
Оператору необходимо сообщить свои ФИО и место обнаружения летательного аппарата с привязкой к адресу или объекту. Также нужно описать поведение летательного аппарата и звуки, которые он издает — жужжание, звук газонокосилки или мопеда.
— Как ведет себя беспилотник — завис или летит, а также как он выглядит, его силуэт или мигающий огонек на небольшой высоте от 30 до 100 метров, — пояснили в Антитеррористической комиссии.
Свердловчан попросили проверять информацию в СМИ о появлении БПЛА и не распространять недостоверные данные. Надежным источником информации в такой ситуации могут являться сайты правоохранительных органов или регионального МЧС.
Также комиссия предупреждает об административной ответственности в связи с распространением ложной информации о БПЛА — статья 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободной массовой информации). Десятый пункт статьи регулирует распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.
Уголовная ответственность наступает за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений (статья 207 УК РФ) — лишение свободы на срок до десяти лет. На срок до пяти лет лишения свободы наказываются публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, напомнили в Антитеррористической комиссии.