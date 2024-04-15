Новосибирские студенты собрались у НГТУ из-за досмотра

По их словам, проблема связана с введением новых рамок металлоискателей и более строгого досмотра со стороны охраны. Когда рамка срабатывает, студентам приходится проходить дополнительную проверку рюкзаков и предъявлять содержимое карманов, что замедляет процесс входа в здание.