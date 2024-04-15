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В Пермском крае простились с Алексеем Мининым, погибшим на СВО

Похороны прошли 15 апреля.

Источник: Администрация Красновишерского городского округа

Прощание с Алексеем Мининым, погибшим на специальной военной операции, прошло в Пермском крае, сообщает администрация Красновишерского городского округа.

Боец погиб при исполнении воинского долга 2 февраля 2024 года. Власти округа выразили соболезнования родным и близким Алексея. Его похороны прошли 15 апреля. Мужчину проводили с воинскими почестями в посёлке Булатово.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом бойце из Красновишерского округа, прощание с которым прошло в апреле. 45-летнего Юрия Хроменкова похоронили 12 апреля.