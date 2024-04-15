Кикшеринг Urent прокомментировал прекращение деятельности в Перми

По информации Urent, сервис столкнулся с невыполнимыми требованиями со стороны местных властей. Письмо кикшеринга в администрацию города с предложением инвестировать в строительство парковок в Перми осталось без ответа.
«Мы же будем настаивать на конструктивном диалоге и очень на него рассчитываем», — пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе сервиса.
Ранее региональные СМИ сообщали, что сервисы аренды электросамокатов Urent и Whoosh прекратили работу в Перми. Самокаты с логотипами компаний убрали с улиц города.
Напомним, в конце марта 2024 года депутаты Пермской городской думы поддержали проект мэрии о введении ограничений по размещению электросамокатов в центре города. Оставлять самокаты теперь можно только на велопарковках. В центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковки для них не предусматриваются. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, должны вывозиться на штрафстоянки. В начале апреля в Перми были отмечены первые случаи перемещения незаконно установленных электросамокатов. Всего за 3 дня с пешеходных тротуаров и других мест общего пользования было вывезено 532 средства индивидуальной мобильности.