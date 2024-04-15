В Новосибирской области мигрантам запретили работать в такси и торговле.
Напомним, о том, что соответствующий документ находился на подписи у губернатора Андрея Травникова, стало известно на прошлой неделе.
Проект постановления был разработан министерством труда и социального развития региона «в целях обеспечения национальной безопасности» и «обеспечения оптимального баланса трудовых ресурсов». Согласно проекту документа, мигрантам будет запрещено работать в следующих сферах:
— торговля розничная напитками в специализированных магазинах;
— торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах;
— деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.
Изначально предполагалось ввести для мигрантов запрет управлять и общественным транспортом, однако из-за кадрового голода в отрасли, в том числе, в МКП «Горэлектротранспорт», этот пункт из документа убрали.
В качестве аргументов за запрет указанных в постановлении видов деятельности мигрантам приводится информация о росте числа преступлений и правонарушений со стороны мигрантов, а также о росте числа пострадавших от их действий новосибирцев.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области IT-мошенники похитили более 79 миллионов рублей за неделю. За три месяца из Новосибирска уехали 700 мигрантов.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.