С 1 мая за самокатчиками Петербурга будут следить камеры и инспекторы ЦУП

За самокатчиками-нарушителями в зоне платной парковки в Петербурге будут следить инспекторы СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» (ЦУП) и автомобили, оснащенные комплексами фото-видео фиксации. Пилотный проект запустят в городе уже с 1 мая, во время Международной отраслевой конференции микромобильности заявил зампредседателя городского комтранса Дмитрий Ваньчков.
«Проект предусматривает фиксацию не только нарушений парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) и движения на них двух и более лиц. Планируется, что инспекторы будут фиксировать факты нарушения пользователями СИМ правил дорожного движения, а выявленные сведения о нарушениях — передаваться операторам кикшеринга для дальнейшей отработки», — в частности, сказал он, добавив, что делается это, чтобы сервисы вводили санкции в отношении недобросовестных пользователей. Следующим этапом развития системы, по его словам, станет обмен информацией о нарушениях с МВД.
Также чиновник подчеркнул важность совершенствования схемы идентификации пользователей прокатных электросамокатов, которые сейчас регистрируются при помощи номера телефона и банковской карты. Дмитрий Ваньчков уверен, что следует ввести авторизацию в кикшеринговых приложениях через «Госуслуги», что позволит отсекать несовершеннолетних и облегчит работу по выявлению конкретных нарушителей ПДД.
При этом прокатным компаниям стоит наладить между собой обмен информацией о злостных нарушителях — ведь при блокировке в одном сервисе они без всяких препятствий могут пересесть на самокаты другого.
К слову, ранее выяснилось, что 42% петербуржцев выступают за запрет самокатов. В этом вопросе они оказались даже более радикальными, чем жители Москвы.