С 1 мая за самокатчиками Петербурга будут следить камеры и инспекторы ЦУП

«Проект предусматривает фиксацию не только нарушений парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) и движения на них двух и более лиц. Планируется, что инспекторы будут фиксировать факты нарушения пользователями СИМ правил дорожного движения, а выявленные сведения о нарушениях — передаваться операторам кикшеринга для дальнейшей отработки», — в частности, сказал он, добавив, что делается это, чтобы сервисы вводили санкции в отношении недобросовестных пользователей. Следующим этапом развития системы, по его словам, станет обмен информацией о нарушениях с МВД.