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Разрешение на отстрел чаек могут продлить в Нижегородской области

Законопроект сейчас находится на рассмотрении.

Источник: Комсомольская правда

Разрешение на отстрел озерных чаек планируют продлить в Нижегородской области. Проект закона опубликован на сайте регионального Заксобрания и находится на рассмотрении.

Напомним, охоту на чаек разрешили в 2023 году из-за птичьего гриппа. Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в мае прошлого года в Шарангском районе. Переносчиками стали именно чайки. Разрешение, которое было введено действует до июня 2024 года. Сейчас законопроект хотят продлить еще на пять лет.

В пояснительной записке сказано, что включение птиц в перечень охотничьих ресурсов позволит остановить распространение заболевания.

флора и фауна