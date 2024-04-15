Разрешение на отстрел чаек могут продлить в Нижегородской области

Напомним, охоту на чаек разрешили в 2023 году из-за птичьего гриппа. Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в мае прошлого года в Шарангском районе. Переносчиками стали именно чайки. Разрешение, которое было введено действует до июня 2024 года. Сейчас законопроект хотят продлить еще на пять лет.