Плотву-монстра поймал во время рыбалки житель Ростовской области

«Плотву-монстра» поймал во время отдыха на природе житель Ростовской области. Мужчина рассказал о своей добыче в одной из групп VK.
— Сознательно использовал крупные крючки и большие насадки. Хотелось поймать именно зачетную рыбу. Двух лещей, к сожалению, слил в траве. Монстр-плотва взяла на огромного червяка. Итог — семь рыб за три часа. Неплохой подлещик, три пузатых густера и три плотвы, — сообщил автор поста.
Рыбак отметил, что «поклевки были на загляденье уверенными», но из-за сильного ветра побыть у воды удалось всего около трех часов. Добавим, судя по одной из фотографий, размер самой внушительной плотвы в улове составил примерно 35 см.