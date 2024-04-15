Плотву-монстра поймал во время рыбалки житель Ростовской области

— Сознательно использовал крупные крючки и большие насадки. Хотелось поймать именно зачетную рыбу. Двух лещей, к сожалению, слил в траве. Монстр-плотва взяла на огромного червяка. Итог — семь рыб за три часа. Неплохой подлещик, три пузатых густера и три плотвы, — сообщил автор поста.