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Плотву-монстра поймал во время рыбалки житель Ростовской области

Житель Ростовской области рассказал, как поймал плотву-монстра.

Источник: Комсомольская правда

«Плотву-монстра» поймал во время отдыха на природе житель Ростовской области. Мужчина рассказал о своей добыче в одной из групп VK.

— Сознательно использовал крупные крючки и большие насадки. Хотелось поймать именно зачетную рыбу. Двух лещей, к сожалению, слил в траве. Монстр-плотва взяла на огромного червяка. Итог — семь рыб за три часа. Неплохой подлещик, три пузатых густера и три плотвы, — сообщил автор поста.

Рыбак отметил, что «поклевки были на загляденье уверенными», но из-за сильного ветра побыть у воды удалось всего около трех часов. Добавим, судя по одной из фотографий, размер самой внушительной плотвы в улове составил примерно 35 см.

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