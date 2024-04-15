В Пермском крае с 15 апреля ввели полный запрет на рыбалку

На всех реках, озерах и прудах Прикамья полностью запрещен лов рыбы с 15 апреля по 15 июня, на Воткинском водохранилище — с 1 мая по 10 июня, на Камском водохранилище — с 5 мая по 15 июня. Новые правила рыболовства начали действовать с 1 марта 2023 года в пределах нерестовых участков, сформированных на Камском и Воткинском водохранилищах и ряде их заливов.