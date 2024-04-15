В Пермском крае с 15 апреля ввели полный запрет на рыбалку

В Пермском крае с 15 апреля вступил запрет на любительское рыболовство на всех водоемах региона. Росрыболовство ввело ограничение на период весеннего нереста.
На всех реках, озерах и прудах Прикамья полностью запрещен лов рыбы с 15 апреля по 15 июня, на Воткинском водохранилище — с 1 мая по 10 июня, на Камском водохранилище — с 5 мая по 15 июня. Новые правила рыболовства начали действовать с 1 марта 2023 года в пределах нерестовых участков, сформированных на Камском и Воткинском водохранилищах и ряде их заливов.
На участках водоемов вне нереста разрешается осуществлять лов только с берега и только одной поплавочной или донной удочками с количеством крючков не более двух на одного рыбака.
За нарушение правил рыболовства в случае вылова рыбы в нерестовый запрет с лодки спиннингом влечет штраф от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы предусматривает ловлю рыбы сетями, а также острогой, самоловами, электроудочкам.
Всю выловленную при совершении нарушения рыбу будут изымать, за каждый экземпляр предъявят иск: за один экземпляр судака он составляет 6610 ₽; жереха, сома и щуки — по 1850 ₽; леща, налима, чехони, линя, язя, густеры и синца — по 1000 ₽; плотвы, карася и окуня — по 500 ₽; прочие виды рыб — по 200 ₽
Новые правила рыболовства включают «Перечень нерестовых участков». В Пермском крае в него вошли почти 100 участков. Многие их них пользуются большой популярностью среди многих рыбаков. В перечне указаны названия участков и их географические координаты.