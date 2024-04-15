В Казани общегородской субботник пройдет 20 апреля

Мэр столицы РТ Ильсур Метшин призвал горожан «как никогда потрудится в преддверии приема гостей», которые приедут на Игры БРИКС. Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев подчеркнул, что жители могут самостоятельно объединиться и выступить с инициативой убрать тот или иной участок.