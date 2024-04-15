Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани общегородской субботник пройдет 20 апреля

Горожане очистят прибрежные зоны водоемов и лесополосы.

Источник: Комсомольская правда

В Казани общегородской субботник пройдет 20 апреля. Горожане очистят прибрежные зоны водоемов и лесополосы. Сейчас определяют список убираемых территорий и подготавливают инвентарь, сообщили на аппаратном совещании.

Мэр столицы РТ Ильсур Метшин призвал горожан «как никогда потрудится в преддверии приема гостей», которые приедут на Игры БРИКС. Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев подчеркнул, что жители могут самостоятельно объединиться и выступить с инициативой убрать тот или иной участок.

По вопросам, связанными с инвентарем, мешками и вывозом мусора, следует обращаться в администрацию района или управляющие организации.

Напомним, в Татарстане работы по расчистке Ноксы оценили в 700 миллионов рублей.

экология