Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 20 апреля автобусы в Самаре начнут ездить по дачным маршрутам

Количество дачных маршрутов в Самаре в 2024 году увеличится.

Источник: Комсомольская правда

С 20 апреля автобусы в Самаре начнут ездить по дачным маршрутам. Подготовку к сезону обсудили в городской администрации. Маршрутов в этом году будет 30, и это на один больше, чем годом ранее.

— По просьбам жителей города было добавлено одно направление — от автостанции Аврора до массива «Черновские дачи», — прокомментировала пресс-служба администрации Самары и добавила, что маршруту присвоят номер 157а.

Также продолжает ездить маршруты, которые были в прошлом году. Маршрут № 165, который дет до Стромиловских дач, будет выезжать с Хлебной площади, но остановка «Улица Бакинская» будет промежуточным пунктом.

В этом году по дачным маршрутам в Самаре будут ездить 54 автобуса, что на два больше, чем в 2023 году. В апреле и в октябре они будут ездить дважды в неделю — по субботам и воскресеньям. В остальные месяцы сезона — по четыре раза в неделю, по средам, пятницам и в выходные.