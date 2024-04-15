С 20 апреля автобусы в Самаре начнут ездить по дачным маршрутам. Подготовку к сезону обсудили в городской администрации. Маршрутов в этом году будет 30, и это на один больше, чем годом ранее.
— По просьбам жителей города было добавлено одно направление — от автостанции Аврора до массива «Черновские дачи», — прокомментировала пресс-служба администрации Самары и добавила, что маршруту присвоят номер 157а.
Также продолжает ездить маршруты, которые были в прошлом году. Маршрут № 165, который дет до Стромиловских дач, будет выезжать с Хлебной площади, но остановка «Улица Бакинская» будет промежуточным пунктом.
В этом году по дачным маршрутам в Самаре будут ездить 54 автобуса, что на два больше, чем в 2023 году. В апреле и в октябре они будут ездить дважды в неделю — по субботам и воскресеньям. В остальные месяцы сезона — по четыре раза в неделю, по средам, пятницам и в выходные.