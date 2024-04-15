С 20 апреля автобусы в Самаре начнут ездить по дачным маршрутам

В этом году по дачным маршрутам в Самаре будут ездить 54 автобуса, что на два больше, чем в 2023 году. В апреле и в октябре они будут ездить дважды в неделю — по субботам и воскресеньям. В остальные месяцы сезона — по четыре раза в неделю, по средам, пятницам и в выходные.