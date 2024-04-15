У ленивцев в Ленинградском зоопарке пополнение: малыш еще ездит на маме, но уже тянется к взрослой еде

До этого в Ленинградском зоопарке жили три представителя этого вида: самец Ирвин и две взрослые самочки Кузя и Соня. Теперь с ними еще месячный детеныш. Увидеть ленивцев можно в павильоне «Приматы», их вольер — первый справа со стороны львятника. Но стоит иметь в виду, что днем ленивцы по большей части спят и начинают проявлять активность к вечеру. В дневное время больше шансов увидеть только их спины в домиках.