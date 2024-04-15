Глава Башкирии осмотрел парк культуры и отдыха села Киргиз-Мияки

«Я посмотрел парк в первый раз, район сюда каждый год понемножку вкладывает. Хорошая история получилась. Мне очень нравится. Для районного центра — хороший крепкий парк. А со следующего года, все главы просят, мы увеличим финансирование на дворики», — отметил Радий Хабиров.