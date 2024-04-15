Глава Башкирии осмотрел парк культуры и отдыха села Киргиз-Мияки

Жители района проголосовали за преображение территории по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России, и выбрали концепцию изменения парка. 15 апреля во время рабочей поездки Радий Хабиров ознакомился с ходом выполненных работ.
Глава администрации Миякинского района Ришат Актуганов рассказал, что на территории появился комплекс тренажёров, спортивная, детская площадки, новое освещение, декоративные фигуры-топиари, заасфальтированы проезды, пешеходные дорожки и установлены бордюрные ограждения вдоль них. Выполнено устройство открытой и закрытой части трибун с ограждением, навесом, лестницами с использованием террасной доски. Общее количество посадочных мест — более 600.
В 2022 году был обустроен детский автогородок, а в прошлом году смонтированы спортивные тренажеры, теннисный стол, шахматные фигуры. Также сделаны дорожки с покрытием из брусчатки и бортовыми камнями, установлены скамейки с урнами, уличные светильники.
«Я посмотрел парк в первый раз, район сюда каждый год понемножку вкладывает. Хорошая история получилась. Мне очень нравится. Для районного центра — хороший крепкий парк. А со следующего года, все главы просят, мы увеличим финансирование на дворики», — отметил Радий Хабиров.