Роспотребнадзор назвал топ сопливых городов Свердловской области

Свердловский Роспотребнадзор рассказал, какие города в Свердловской области можно считать самыми сопливыми. Именно в Сысерти, Богдановиче и ЗАТО Свободном уровень заболеваемости риновирусом и ОРВИ выше среднеобластного, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. А вот в Екатеринбурге за прошедшую неделю было зарегистрировано порядка 12,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ.
В областном Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать, чтобы не заболеть.
«Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством, избегайте прикосновений к своему лицу, соблюдайте масочный режим и не забывайте о социальной дистанции в местах скопления людей, не пренебрегайте дезинфекцией гаджетов, ведите здоровый образ жизни», — поделились в пресс-службе.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, сколько свердловчан уже получили укус клеща и как защитить себя от этого.