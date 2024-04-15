Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор назвал топ сопливых городов Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля, ФедералПресс. Риновирус захватил территорию Свердловской области. С 8 по 14 апреля ОРВИ заболело 25,5 тысячи человек, что на 5,6% выше прошлой недели.

Свердловский Роспотребнадзор рассказал, какие города в Свердловской области можно считать самыми сопливыми. Именно в Сысерти, Богдановиче и ЗАТО Свободном уровень заболеваемости риновирусом и ОРВИ выше среднеобластного, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. А вот в Екатеринбурге за прошедшую неделю было зарегистрировано порядка 12,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ.

В областном Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать, чтобы не заболеть.

«Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством, избегайте прикосновений к своему лицу, соблюдайте масочный режим и не забывайте о социальной дистанции в местах скопления людей, не пренебрегайте дезинфекцией гаджетов, ведите здоровый образ жизни», — поделились в пресс-службе.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, сколько свердловчан уже получили укус клеща и как защитить себя от этого.

здоровье