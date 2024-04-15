Роспотребнадзор назвал топ сопливых городов Свердловской области

Свердловский Роспотребнадзор рассказал, какие города в Свердловской области можно считать самыми сопливыми. Именно в Сысерти, Богдановиче и ЗАТО Свободном уровень заболеваемости риновирусом и ОРВИ выше среднеобластного, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. А вот в Екатеринбурге за прошедшую неделю было зарегистрировано порядка 12,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ.