Новый транспортно-пересадочный узел появится в Нижегородской области

Положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство совмещенного железнодорожно-автомобильного транспортно-пересадочного узла станции Кстово выдала Главгосэкспертиза России. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Данный узел станет частью новой железнодорожной ветки Мыза — Кстово.
Площадь застройки объекта составит 1136,6 квадратных метра. На Магистральной улице в Кстове разместят здание с выходами на высокую островную железнодорожную платформу и на платформы-площадки для пассажиров автобусов. Будут предусмотрены перроны для автобусов среднего класса, большого или особо большого класса с разворотно-остановочной площадкой. В зоне межрейсового отстоя смогут одновременно размещаться 21 автобус.
По словам главного эксперта проекта Елены Гутник, ТПУ станции позволит перераспределить пассажиропоток между видами транспорта и направлениями движения.
«В здании предусмотрен объединенный пассажирский зал на 175 человек с местами ожидания, единый кассовый блок. Пропускная способность узла составит 6 739 человек в сутки», — рассказала Гутник.
Возле ТПУ появится велопарковка, а прилегающую территорию благоустроят.
Застройщиком выступает ОАО «Российские железные дороги», генеральный проектировщиком — АО «Росжелдорпроект».