Новый транспортно-пересадочный узел появится в Нижегородской области

Площадь застройки объекта составит 1136,6 квадратных метра. На Магистральной улице в Кстове разместят здание с выходами на высокую островную железнодорожную платформу и на платформы-площадки для пассажиров автобусов. Будут предусмотрены перроны для автобусов среднего класса, большого или особо большого класса с разворотно-остановочной площадкой. В зоне межрейсового отстоя смогут одновременно размещаться 21 автобус.