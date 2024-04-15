Часть кладбища в Челябинске ушла под воду

При этом пользователи соцсетей опасаются, что ситуация повлияет на расположенное недалеко от кладбища Шешнёвское водохранилище, которое питает областной центр питьевой водой. В мэрии Челябинска заявили, что многолетние наблюдения позволяют делать вывод о том, что, как только почва полностью оттает, вода быстро уйдёт в землю. Горожан просят не беспокоиться и уверяют, что ситуация под контролем.