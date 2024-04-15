Часть кладбища в Челябинске ушла под воду

В Челябинске талыми водами затопило часть Митрофановского кладбища в Советском районе. В соцсетях горожане публикуют снимки «озера», из которого торчат кресты и надгробия.
В «Службе городских кладбищ» изданию 74.ru сообщили, что под воду ушла часть погоста, которая располагается в низине. По словам директора учреждения Марии Кольцовой, похожие ситуации происходят каждый год, однако этой весной воды больше из-за обильных снегопадов минувшей зимой. Руководитель МКУ заверила, что могилы не размоет, а надгробия останутся целыми. Однако вода действительно может повредить деревянные кресты.
При этом пользователи соцсетей опасаются, что ситуация повлияет на расположенное недалеко от кладбища Шешнёвское водохранилище, которое питает областной центр питьевой водой. В мэрии Челябинска заявили, что многолетние наблюдения позволяют делать вывод о том, что, как только почва полностью оттает, вода быстро уйдёт в землю. Горожан просят не беспокоиться и уверяют, что ситуация под контролем.