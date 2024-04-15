Медицинские классы откроются в двух свердловских школах

Такие классы будут заниматься подготовкой целевых абитуриентов для Свердловского областного медицинского колледжа и Уральского государственного медицинского университета. Кроме химии и биологии, школьники будут участвовать в практикоориентированных проектах, заниматься на специальных тренажерах, чтобы изучать строение человеческого организма, проводить операции на манекенах. Кроме того, учащиеся школ освоят правила оказания первой медицинской помощи. Проводить уроки будут, том числе, представители городских больниц.