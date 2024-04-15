Медицинские классы откроются в двух свердловских школах

Такие классы будут заниматься подготовкой целевых абитуриентов для Свердловского областного медицинского колледжа и Уральского государственного медицинского университета. Кроме химии и биологии, школьники будут участвовать в практикоориентированных проектах, заниматься на специальных тренажерах, чтобы изучать строение человеческого организма, проводить операции на манекенах. Кроме того, учащиеся школ освоят правила оказания первой медицинской помощи. Проводить уроки будут, том числе, представители городских больниц.
«Все необходимые условия для включения школ в проект были выполнены. Я очень этому рад. Хочу сказать большое спасибо начальникам управлений образования Верхней Пышмы и Кировграда Татьяне Балюковой и Ирине Ломаевой, а также инициатору проекта по созданию медицинских классов в регионе, депутату законодательного собрания Екатерине Есиной», — заявил Алексей Свалов.
Дефицит медицинских сотрудников является достаточно острой проблемой. Власти занимаются модернизацией больниц, но этих мер недостаточно. По мнению депутата, подготовка будущих кадров для медицины со школьной скамьи — проверенный на примере инженерных классов метод. Он добавил, что такие классы успешно себя зарекомендовали в Свердловской области еще с 2016 года.