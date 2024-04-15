Посетитель челябинского зоопарка попытался накормить медведей жвачкой и фастфудом

Мужчина пришёл в зоопарк, по всей видимости, с семьёй. При жене и детях он сначала бросил пожёванную жвачку в вольер Малыша, но, к счастью, промахнулся. В вольер Бусинки нарушитель закинул сосиски в тесте. Вредную для медведей еду, она, к сожалению, съела.
На видео хорошо заметна реакция «кормильца» — как он озирается и посмеивается. Скорее всего, посетитель был в курсе того, что так делать нельзя, но решил повеселиться таким вот странным образом. Инцидент всё же не остался незамеченным.
— Подошёл сотрудник, позже и охрана. Товарищ всё отрицал, а сам факт кормления им медведя получилось подтвердить только чуть позднее по камерам, но семейство уже покинуло территорию, — рассказали в зоопарке.
Информация о том, что кормить животных запрещено, указана на стендах по всей территории зоопарка, в том числе, и на вольерах. Это одно из правил посещения учреждения.
— Если не согласны с правилами, не ходите к нам! Выкладывать видеофиксацию таких вот нарушителей не перестанем, имеем право (это тоже указано в правилах посещения), — отметили в зоопарке.
Челябинцы в комментариях под видео живо интересуется, будет ли в итоге наказан нарушитель и можно ли привлечь к делу полицию? Этот вопрос «Пчела» направила в пресс-службу учреждения. Ответ мы опубликуем позже, как только он будет получен.
Напомним, медведи челябинского зоопарка не первый раз страдают из-за посетителей. В 2021 году несанкционированное кормление закончилось трагедией. Тогда, в 20-х числах сентября неизвестный накормил медведей отравленным мясом. Угощение было «сдобрено» мышьяком. Двух питомцев — Степана и Машу — спасти не удалось. Звери промучились сутки и скончались. Гималайского медведя Харитона ветеринары спасли..