«Агзамову понравилось сочетание вкусов». С какими блюдами воронежец Игорь Волков победил на телешоу «Битва шефов»

— На тот момент я еще работал в ресторане русской кухни, и у нас в меню был этот десерт. Я шатался по кухне месяца полтора-два и ни разу, даже из любопытства, не открыл ТТК (технико-технологическая карта приготовления блюда — Прим. РИА «Воронеж») и не посмотрел, что это. Я видел, как его отдают, помнил десерт визуально, но не видел ни как его готовят, ни что туда идет, — рассказал Игорь.