«Агзамову понравилось сочетание вкусов». С какими блюдами воронежец Игорь Волков победил на телешоу «Битва шефов»

Студент Воронежского аграрного университета Игорь Волков стал победителем шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница!». Какое блюдо поразило знаменитых шефов и принесло молодому человеку победу, а также кто его вдохновил на участие в проекте — в материале РИА «Воронеж».
Кулинар-механик Игорю Волкову 27 лет. Готовить он любит с детства. Обычно помогал маме — например, пек блины. Позже окончил кулинарные курсы, больше всего ему нравится готовить блюда итальянской кухни и стрит-фуд.
— В 2014 году я начал работать в кафе города Суджа Курской области официантом. Потом мне предложили поработать в качестве помощника на кухне, — рассказал Игорь. Из-за переезда в Воронеж кулинарию пришлось на время оставить. Игорь, получивший в техникуме образование слесаря, устроился на станцию технического обслуживания: чинил машины.
На СТО он проработал пять лет, там же познакомился со своей будущей женой Ксенией: она была менеджером. Девушка предложила Игорю попробовать свои силы в кулинарии еще раз. С этого момента молодой человек уже не изменял любимому увлечению.
В Воронеже герой публикации проводит кулинарные мастер-классы и параллельно учится на четвертом курсе факультета технологии и товароведения ВГАУ. Хачапури с медом Изначально Игорь подавал заявку на участие в шоу «Молодые ножи» (16+):
— Я прошел кастинг, но менеджер мне ответил, что мест в этом сезоне нет. Мне предложили либо дождаться следующего сезона, либо попробовать себя в другом проекте. Так меня перевели уже на менеджера «Битвы шефов», — поделился повар.
Об участии Игоря в шоу знала жена и небольшой круг самых близких людей. Первым делом на студии ему дали подписать согласие о неразглашении до момента выхода выпуска в эфир. На отборочный этап повар принес необычное блюдо — хачапури с сырами сулугуни и имеретинским, грушей, тархуном и медом. Все продукты вплоть до тархуна Игорь привез с собой. Но его постигла маленькая неудача:
— Хачапури не пропеклось по одной причине: его нужно выпекать в печи с раскаленным входом, температура там около 300 градусов, а максимальная температура пароконвектомата в студии достигала 250 градусов. И, возможно, мощности оборудования не хватило, и времени — у нас было полчаса на подготовку к презентации. Несмотря на это, блюдо очень понравилось одному из шефов Ренату Агзамову.
А вот Константин Ивлев так и не попробовал авторское хачапури Игоря.
— Когда Ивлев не притронулся к моему хачапури, я уже мысленно поехал в Воронеж, но Агзамов решил попробовать. Мне кажется, его завлекла презентация блюда — сочетание вкусов, потому что у поваров есть такой пунктик — пробовать все необычное, — добавил Игорь.
В итоге Игорь попал в команду Рената Агзамова.
«Бабушкины» блинчики.
На первом этапе участниками нужно было приготовить десерт «Креп-сюзетт» — это тонкие французские блинчики, томленые в цитрусовом соусе.
— На тот момент я еще работал в ресторане русской кухни, и у нас в меню был этот десерт. Я шатался по кухне месяца полтора-два и ни разу, даже из любопытства, не открыл ТТК (технико-технологическая карта приготовления блюда — Прим. РИА «Воронеж») и не посмотрел, что это. Я видел, как его отдают, помнил десерт визуально, но не видел ни как его готовят, ни что туда идет, — рассказал Игорь.
Несмотря на это, Агзамов оценил «бабушкины ажурные блины» участника из Воронежа, и Игорь прошел дальше.
Гречневые котлетки с фаршем.
Следующим испытанием для команды кондитера стало приготовление гречанников. Они похожи на небольшие котлеты и состоят из фарша с вареной гречкой. Особенность гречанников в том, что каждую котлету нужно завернуть в крепин (тонкая жировая сетка — Прим. РИА «Воронеж»).
— На втором этапе произошла загвоздка с самим крепином. После прохождения этапа была возможность поговорить с шефами, и мы сказали, что на столе лежал не крепин, а просто говяжий жир, который, даже если тонко срезать и отбить, расползется. Они согласились, что нам дали неправильный продукт. За продукты отвечает определенный человек, и ему, видимо, под видом крепина продали кусок жира, — отметил Игорь.
Его гречанник, как и других участников, не был как следует приготовлен. Воронежец добавил, что из-за этого третий этап был тяжелым в моральном плане:
— Момент с недоготовленным блюдом выбивает из колеи. В голове появляется мысль: «Как ты мог прийти на федеральный канал и просто отдать что-то сырое?» Это не просто брак — такого вообще не должно быть.
Суп из батата.
— Конечно, я и перед проектом переживал, и на самом проекте было волнение, но меня поддерживала Ксюша. В любую свободную минуту старался позвонить жене, потому что, во-первых, она сама переживала, и, во-вторых, меня успокаивает ее голос. Эти разговоры по телефону создавали впечатление, что она рядом и у меня все получится, — рассказал Игорь.
Участники получали слова поддержки не только от близких, но и друг от друга. По словам воронежца, обстановка на площадке была благоприятная:
— Например, полить медом хачапури мне посоветовал Вадим из команды Константина Ивлева. Я решил прислушаться к его совету, потому что он все-таки шеф с двадцатилетним опытом. И он действительно мне помог, потому что Ренату Агзамову понравилось сочетание груши с медом. На финальном этапе участникам нужно было приготовить блюдо из батата.
Знаменитые шефы высоко оценили крем-суп Игоря с беконом и зеленым маслом. Он и принес ему победу.
— Если бы не удалось пройти в финал и победить, я бы попробовал снова. Если не получилось с первого раза, значит, ты что-то не так сделал. Но на этом ни жизнь, ни проект не заканчиваются. Значит, есть над чем работать и куда расти, — отметил воронежец.
После этой победы Игорь признался, что стал более уверенным в своих кулинарном мастерстве.