Футбольный клуб «Челябинск» уволил главного тренера

Сегодня, 15 апреля, в официальной группе ФК «Челябинск» в соцсетях появилось сообщение, в котором говорится об увольнении главного тренера клуба Виталия Панова.
«Руководством клуба сегодня принято решение о расставании со специалистом. Виталий Николаевич принял команду за неделю до старта сезона 2023/2024 и проделал огромную работу по решению задачи выхода ФК “Челябинск” в группу “Золото”. Мы благодарим Виталия Николаевича за профессионализм и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном сообщении. Вместе с главным тренером команду также покинул один из его помощников Александр Кренделев. Обязанности тренера пока будет выполнять Валентин Окорочков.
«Челябинск» пока занимает шестое место в группе «Золото» Второй лиги А, набрав 8 очков в 6 матчах. В четырех последних турах у «горожан» ни одной победы: 2 поражения и 2 ничьих. Не исключено, что руководство клуба ожидало от тренера и от команды более уверенного выступления и борьбы за выход в Первую лигу чемпионата России.
В субботу, 20 апреля «Челябинск» сыграет на выезде с «Муромом».