Футбольный клуб «Челябинск» уволил главного тренера

«Руководством клуба сегодня принято решение о расставании со специалистом. Виталий Николаевич принял команду за неделю до старта сезона 2023/2024 и проделал огромную работу по решению задачи выхода ФК “Челябинск” в группу “Золото”. Мы благодарим Виталия Николаевича за профессионализм и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном сообщении. Вместе с главным тренером команду также покинул один из его помощников Александр Кренделев. Обязанности тренера пока будет выполнять Валентин Окорочков.