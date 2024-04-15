«Диктант Победы» пройдет более чем на 26 тыс. площадок в РФ и 58 странах

«“Диктант Победы” напишут более чем на 26 тыс. площадок. Почти 200 из них создано в 58 странах мира. Более 1,5 тыс. площадок в этом году создали Министерство обороны, МЧС, Росгвардия и МВД», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Как отметил координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, среди площадок — учебный центр водолазов, эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», фрегат «Адмирал флота Касатонов», атомный ракетный крейсер «Петр Великий», учебный корабль «Смольный». Помимо этого, «Диктант Победы» напишут в девяти авиакомпаниях, 11 аэропортах и на пяти железнодорожных вокзалах: в Алдане, Санкт-Петербурге, Москве, Омске и Энгельсе.
«Также площадки для написания диктанта создает “Почта России” — сотрудники организации смогут ответить на вопросы нашего исторического тестирования в 107 отделениях по всей стране», — сказал Хинштейн.
«Диктант Победы» состоится 26 апреля. В Москве в преддверии «Диктанта Победы» 24 апреля откроется фотовыставка об акции. Она размесится на Гоголевском бульваре. Посетители смогут узнать об истории акции, ее географии, увидеть площадки, на которых пишут диктант.