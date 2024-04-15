«Диктант Победы» пройдет более чем на 26 тыс. площадок в РФ и 58 странах

«“Диктант Победы” напишут более чем на 26 тыс. площадок. Почти 200 из них создано в 58 странах мира. Более 1,5 тыс. площадок в этом году создали Министерство обороны, МЧС, Росгвардия и МВД», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.