На этот раз по-настоящему: на Иртыше в Омске начался ледоход

Сейчас уровень Иртыша поднимается. На разных участках наблюдается повышение от 2 до 29 сантиметров в сутки. На некоторых притоках сложилась сложная ситуация: так, Ишим в Тюменской области уже достиг уровня в 7,5 метра, который считается неблагоприятным, и в ближайшее время может подняться до опасных 8 метров.