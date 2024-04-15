На этот раз по-настоящему: на Иртыше в Омске начался ледоход

Сегодня, 15 апреля, на Иртыше в районе Омска начался ледоход. По информации Обь-Иртышского УГМС, это достаточно рано — обычно лёд идёт на 3−8 дней позже. Тем не менее, метеорологи смогли заранее и абсолютно точно назвать дату ледохода.
Сейчас уровень Иртыша поднимается. На разных участках наблюдается повышение от 2 до 29 сантиметров в сутки. На некоторых притоках сложилась сложная ситуация: так, Ишим в Тюменской области уже достиг уровня в 7,5 метра, который считается неблагоприятным, и в ближайшее время может подняться до опасных 8 метров.
Ниже Тобольска уровень Иртыша растёт быстрее, чем под Омском: от 12 до 31 сантиметра за сутки.
Отметим, что лёд в черте Омска начал ломаться и сходить ещё в середине прошлой недели. А к выходным река в центре города практически полностью очистилась.
Полноценная весна всё ближе подступает к Омску: так, сегодня в регионе впервые с начала года гремел гром и били молнии.