Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган стала опасна из-за угрозы подтопления

Свердловских водителей просят объезжать участок трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган.

Источник: Комсомольская правда

В правительство Свердловской области поступило обращение губернатора Курганской области о введении режима повышенной готовности. Меры связаны со сложной паводковой ситуацией и риском подтопления трасс. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

— С целью минимизации чрезвычайных ситуаций с участием транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган в Курганской области для движения водителей просим использовать альтернативные пути проезда, минуя Курганскую область, — рассказали в «Уралуправтодор».

Свердловским водителям предложили схему объезда. Она составлена с учетом непростой ситуации на дороге.

Напомним, что ранее жителям Екатеринбурга пришли пугающие СМС из-за наводнения в Кургане. Горожан ошибочно просили эвакуироваться.

МЧС