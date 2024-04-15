Трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган стала опасна из-за угрозы подтопления

В правительство Свердловской области поступило обращение губернатора Курганской области о введении режима повышенной готовности. Меры связаны со сложной паводковой ситуацией и риском подтопления трасс. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
— С целью минимизации чрезвычайных ситуаций с участием транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган в Курганской области для движения водителей просим использовать альтернативные пути проезда, минуя Курганскую область, — рассказали в «Уралуправтодор».
Свердловским водителям предложили схему объезда. Она составлена с учетом непростой ситуации на дороге.
Напомним, что ранее жителям Екатеринбурга пришли пугающие СМС из-за наводнения в Кургане. Горожан ошибочно просили эвакуироваться.