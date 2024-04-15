График работы МРЭО в Петербурге и Ленобласти изменится в майские праздники

Совсем скоро всех россиян ждут длинные выходные из-за майских праздников. В связи с этим некоторые организации меняют свой график работы. Так, регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти 30 апреля и 8 мая закроются на час раньше. А 1 и 9 мая МРЭО работать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Дополнительно сообщаем, что сейчас у граждан есть возможность осуществить предварительную запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции в любом МРЭО посредством портала Госуслуги. Прием заявителей по предварительной записи осуществляется без очереди, — добавили в ведомстве.
Также в Госавтоинспекции напомнили, что на сайте ГИБДД.РФ есть информация о нагрузке на подразделения, то есть в какие дни и часы туда приходят больше всего людей. Если учитывать эти сведения при планировании визита в МРЭО, то можно избежать длинных очередей.