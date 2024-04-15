График работы МРЭО в Петербурге и Ленобласти изменится в майские праздники

Также в Госавтоинспекции напомнили, что на сайте ГИБДД.РФ есть информация о нагрузке на подразделения, то есть в какие дни и часы туда приходят больше всего людей. Если учитывать эти сведения при планировании визита в МРЭО, то можно избежать длинных очередей.