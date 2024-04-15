В природном парке Башкирии проснулись суслики

Суслики вылезли из норок на особо охраняемой природной территории, в водоохранной зоне озера Кандрыкуль.
«Суслик хоть и робко вылезал из своей норки, но громко свистел о приходе весны», — отметили в ведомстве.
Сотрудники Природного парка «Кандры-куль» заметили первых сусликов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Башкирии.
Суслики вылезли из норок на особо охраняемой природной территории, в водоохранной зоне озера Кандрыкуль.
«Суслик хоть и робко вылезал из своей норки, но громко свистел о приходе весны», — отметили в ведомстве.