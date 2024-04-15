Президент указал губернатору Волгоградской области на снижение рождаемости

Основное внимание на встрече президента и губернатора отвели социальным темам. Андрей Бочаров рассказал о 35 мерах поддержки для участников СВО и членов их семей, на которые уже потратили более четырех миллиардов рублей. Полное обеспечение транспортом раненых в боевых действиях предложил ввести не только в Волгоградской области, но и по всей стране. Так, в регионе получивших инвалидность бойцов обеспечивают автомобилями с ручным управлением. Тех, кто не может сидеть за рулем, в больницу и по делам возит социальное такси.