Президент указал губернатору Волгоградской области на снижение рождаемости

Президент России Владимир Путин 15 апреля обсудил с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым социальные вопросы, резкое снижение рождаемости и предстоящие выборы. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Глава региона зачитал доклад, рассказал о создании современного реабилитационного медцентра для участников СВО и попросил поддержать его решение о выдвижении на выборы губернатора в 2024 году, сообщил сайт кремля.
ТРАНСПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.
Основное внимание на встрече президента и губернатора отвели социальным темам. Андрей Бочаров рассказал о 35 мерах поддержки для участников СВО и членов их семей, на которые уже потратили более четырех миллиардов рублей. Полное обеспечение транспортом раненых в боевых действиях предложил ввести не только в Волгоградской области, но и по всей стране. Так, в регионе получивших инвалидность бойцов обеспечивают автомобилями с ручным управлением. Тех, кто не может сидеть за рулем, в больницу и по делам возит социальное такси.
"Считаем, что это очень важное решение и что эта мера поддержки должна распространяться и на территорию Российской Федерации, — отметил Андрей Бочаров. — В Волгоградской области принято решение, что бесплатно в полном объеме обеспечиваются автомобилем не только участники СВО, но и все участники боевых действий. Также всем участникам боевых действий предоставляется автомобиль в качестве социального такси, если они не имеют возможности сами передвигаться.
РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СВО.
В Волгограде на базе уже действующих больниц и соцучреждений решили создать современный центр реабилитации и восстановления участников СВО. Заниматься он будет не только медицинскими вопросами, но и трудоустройством бойцов и членов их семей. В регионе это задача на ближайшие 5−7 лет. Губернатор предложил подумать о создании в стране подобных межрегиональных или окружных реабилитационно-восстановительных центров, которые будут принимать участников спецоперации вне зависимости от места проживания.
РОЖДАЕМОСТЬ И РАССЕЛЕНИЕ ТРУЩОБ.
После глава Волгоградской области отчитался о состоянии экономики в регионе, а президент заострил внимание на повышении уровня рождаемости.
«Да, вижу все по документам. У вас идет рост промышленного производства, сохраняется уровень сельхозпроизводства, инвестиций, — отметил Владимир Путин. — Андрей Иванович, в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза — многовато. Волгоград — такое место хорошее, красивое».
«Второй этап программы будет завершен в установленные сроки, непосредственно в 2025 году, мы постараемся сделать это раньше», — пообещал Андрей Бочаров и сообщил, что регион готовится к следующему этапу расселения трущоб.
Также Волгоградская область получила поддержку в части продолжения строительства моста через Волгу. Пока регион ищет подрядчика на проектирование второй его нитки.
«Вы передали документы по поводу мостовых переходов и по работе в военно-патриотическом направлении. Все поручу правительству проработать, и, разумеется, постараемся вас поддержать», — отметил президент.
Попросил Андрей Бочаров и поддержки президента на предстоящих осенью 2024 года губернаторских выборах.
«Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У вас все на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи, — подчеркнул президент. — С людьми надо, конечно, работать, с тем чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время».