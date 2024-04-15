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В отделениях «Почты России» запущен сервис пополнения карт молдавских банков

Карты банков Молдовы теперь можно пополнить по номеру телефона на «Почте России».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. В отделениях «Почты России» появился сервис пополнения карт банков некоторых стран СНГ, в том числе Молдовы, об этом сообщили в пресс-службе российского предприятия.

«Почта России запустила сервис пополнения карт банков Молдовы, Таджикистана и Киргизии. Теперь пополнить карты этих стран можно по номеру телефона в более чем 30 000 отделений», — отмечается в сообщении.

«Почта России “разъяснила и порядок работы нового сервиса.

«Чтобы перевести средства, сообщите оператору страну и банк, в котором открыт счёт, а также привязанный к нему номер мобильного телефона — перевод поступит на карту получателя сразу после оформления», — уточняется в релизе.

Денежные переводы в Киргизию на карту платежной системы Elcart будут проходить без комиссии, во всех остальных случаях комиссия будет минимальной, также уточнили в «Почте России».