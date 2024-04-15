Как прошла церемония присвоения Ташкенту нового статуса — видео

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Во Дворце творчества молодежи в Ташкенте стартовал международный проект «Молодежная столица СНГ», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В торжественной церемонии участвовали главы делегаций Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Решение о том, что именно Ташкент станет первой молодежной столицей СНГ было принято 8 июня 2023 года в Сочи на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств по вопросам реализации международного проекта «Молодежная столица СНГ».
В честь знакового события у Дворца творчества молодежи открыли специальный монумент.
«Отрадно, что 5 лет назад впервые придумали идею “Молодежной столицы”. И уже сегодня мы в Ташкенте открываем тот самый монумент, который ознаменует работу первой молодежной столицы СНГ. Очень рады, что это произойдет именно в солнечном Ташкенте», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи РФ Денис Аширов.
К участникам тожественного мероприятия также обратился Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В своем послании он подчеркнул, что многонациональный Ташкент первым из городов Содружества получает высокий статус Молодежной столицы СНГ. И этот выбор совершенно заслужен: почти половину городского населения составляют граждане в возрасте до 30 лет.
«Сегодня мы открываем двери возможностей и новых горизонтов. Пусть этот проект станет площадкой для вдохновения, обмена и сотрудничества», — добавила заместитель хокима Ташкента по вопросам молодежной политики Дурдона Рахимова.
Заместитель руководителя секретариата Совета по делам молодежи государств-участников СНГ Татьяна Ковалева вручила хокимияту столицы сертификат о присвоении Ташкенту нового статуса.
В 2025 году новой молодежной столицей Содружества станет азербайджанский город Габала, а в 2026-м этот статус перейдет к городу Капан в Армении.