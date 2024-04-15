Как прошла церемония присвоения Ташкенту нового статуса — видео

«Отрадно, что 5 лет назад впервые придумали идею “Молодежной столицы”. И уже сегодня мы в Ташкенте открываем тот самый монумент, который ознаменует работу первой молодежной столицы СНГ. Очень рады, что это произойдет именно в солнечном Ташкенте», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи РФ Денис Аширов.