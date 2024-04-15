В Челябинске обновят сквер возле храма Александра Невского

Мэрия Челябинска ищет подрядчиков для благоустройства территории у храма Александра Невского. На участке от Свердловского проспекта до улицы Красной уложат гранитную плитку, а также установят фонари, скамейки и урны из каслинского литья. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Проект благоустройства разработан совместно с питерской компанией «Ренессанс-Реставрация», которая восстанавливает храм. Его поддержали губернатор региона Алексей Текслер и глава города Наталья Котова. Как рассказала начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина, сквер на Алом поле будет благоустроен поэтапно.
— Мы комплексно походим к этому важному бульвару, соединяющему Свердловский проспект и улицу Красная. У нас здесь будет плитка и бордюры из гранита. Уже согласовали, что будем применять каслинское литье для замены наших фонарей, скамеек и урн. Они будут в стиле модерн, чтобы сочетаться, в том числе, с самим храмом. Важно было создать на этом бульваре законченное произведение, венчает которое, конечно же, наш храм Александра Невского, — отметила Ольга Никитина.
Иллюстрация: мэрия Челябинска.
Всего для обновления территории будет заключено два контракта. Первый — на гранитное покрытие, второй — на приобретение и установку малых архитектурных форм.
Подрядчики приступят к работам в мае и завершат их до конца сентября. Имеющуюся плитку, которая находится в очень хорошем состоянии, аккуратно демонтируют и используют для ремонта покрытий в скверах и на тротуарах города.
Напомним, реставрация храма Александра Невского началась в июне 2020 года, а в октябре под толстым слоем штукатурки специалисты обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике Васнецовской школы хорошо сохранилась. Ожидается, что результат масштабной реконструкции стоимостью около полумиллиарда рублей челябинцы и гости города смогут оценить в октябре 2024 года.