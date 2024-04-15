В Челябинске обновят сквер возле храма Александра Невского

— Мы комплексно походим к этому важному бульвару, соединяющему Свердловский проспект и улицу Красная. У нас здесь будет плитка и бордюры из гранита. Уже согласовали, что будем применять каслинское литье для замены наших фонарей, скамеек и урн. Они будут в стиле модерн, чтобы сочетаться, в том числе, с самим храмом. Важно было создать на этом бульваре законченное произведение, венчает которое, конечно же, наш храм Александра Невского, — отметила Ольга Никитина.