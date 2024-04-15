В Волгограде обновляют памятник «Бронекатер БК-31»

За те несколько лет, что мемориальный комплекс стоит на почетном причале у Волги, он постоянно подвергается воздействию влаги и прямых лучей яркого южного солнца. Да, за историческим судном, которое находится в стеклянном павильоне, постоянно ухаживают — чистят, моют и пылесосят. Но жесткие климатические условия и перепад температур берут свое. Конденсат оседает на металлических конструкциях, и это сказывается на их состоянии.