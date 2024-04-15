В Волгограде обновляют памятник «Бронекатер БК-31»

На знаковом объекте заняты художник Станислав Азаров и скульптор Дмитрий Зимин, которые участвовали в создании памятника. Они работают вместе со стройотрядовцами медицинского вуза и добровольцами общественного движения «Волонтеры культуры».
Напомним, бронекатер БК-31 — это ставшее памятником реальное судно, которое с июля 1942 года активно участвовало в Сталинградской битве.
В октябре 1942 года судьба корабля и его экипажа трагически оборвалась. Бронекатер попал под ураганный обстрел противника и затонул. Спустя много десятилетий его обнаружили дайверы. В 2017 году бронекатер был поднят со дна реки.
О героизме и мужестве команды свидетельствовали борта катера — многочисленные пробоины, полученные во время боев, моряки забивали деревянными чопиками, так называемой морской сваркой, и продолжали вести бой. На борту корабля поисковики обнаружили останки 11 членов экипажа. Их тела предали земле с воинскими почестями, а само судно было решено сохранить для потомков.
Музейно-выставочный павильон «Бронекатер БК-31» построен в непосредственной близости от волжского берега. Он был открыт 17 июля 2022 года. Главный его экспонат — героический бронекатер № 31, напоминающий о подвиге краснофлотцев. А вокруг него возведен стеклянный куб.
За те несколько лет, что мемориальный комплекс стоит на почетном причале у Волги, он постоянно подвергается воздействию влаги и прямых лучей яркого южного солнца. Да, за историческим судном, которое находится в стеклянном павильоне, постоянно ухаживают — чистят, моют и пылесосят. Но жесткие климатические условия и перепад температур берут свое. Конденсат оседает на металлических конструкциях, и это сказывается на их состоянии.
«Поэтому памятник надо периодически подновлять, — комментирует Дмитрий Зимин. — Сегодня мы начали зачищать краску с имитирующих волны конструкций, освобождая их от сколов и ржавчины, затем покроем их новой хорошей краской. Борта бронекатера нужно затонировать, сохранив его исторический облик и следы времени. Мы планировали потратить на все это 1,5−2 недели, но, думаю, закончим быстрее. Ребята-волонтеры очень здорово нам помогают».
С 15 по 28 апреля экскурсии внутри павильона «Бронекатер БК-31» проводиться не будут. В это время можно воспользоваться бесплатным приложением «Иволга» с аудиогидом. Сезон экскурсий откроется после окончания реставрационных работ.
«Это первые с момента открытия павильона комплексные реставрационные работы, — отметила директор Военно-исторического музея “Наследие” Анна Василевская. — Необычный музейный объект, который находится практически на улице, требует периодического проведения таких технических работ. В течение недели пройдут обследования оборудования мультимедийного комплекса. Это свет, звук, электрика. Будет обновлена окраска “волн” и самого бронекатера, чтобы к 9 Мая наш бронекатер предстал во всей красе».
Руководитель Волгоградского областного учебно-методического центра «Волонтеры культуры» Анастасия Бессмертнова говорит, что волонтеры не могли не участвовать в таком важном деле.
«Ребята помогают профессионалам на объекте, который 6 лет назад был поднят со дна Волги. Это вызывает у нас душевный трепет, — рассказала Анастасия Бессмертнова. — Символично, что сегодня, 15 апреля, стартует всероссийская акция заботы о памятниках истории и культуры. Наше отделение не осталось в стороне. Это наш вклад в сохранение истории страны».
Волонтеры Злата Колышева и Анна Сучкова бодро орудуют наждачными шкурками, убирая пятнышки ржавчины и счищая загрязнения с металла.
«В принципе работа несложная, а главное — полезная, — отвечают девушки на вопрос, не устают ли у них руки. — Учитывая то, как наши предки завоевали победу в той войне, это самое малое, что мы можем сделать для сохранения памяти о них».