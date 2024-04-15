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Крымский мост оставался перекрытым больше часа 15 апреля

Движение транспорта вновь возобновилось.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 15 апреля, движение транспорта по Крымскому мосту вновь возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, Крымский мост оставался перекрытым больше двух часов. Сообщение о том, что ограничения сняли, появилось в 13.36. Позднее Крымский мост перекрыли второй раз за день. Соответствующее сообщение появилось в 15.25. Ограничения сняли в 16.30.

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 15.00 в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон в общей сложности стояли 598 автомобилей.