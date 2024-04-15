Крымский мост оставался перекрытым больше часа 15 апреля

Как сообщалось ранее, Крымский мост оставался перекрытым больше двух часов. Сообщение о том, что ограничения сняли, появилось в 13.36. Позднее Крымский мост перекрыли второй раз за день. Соответствующее сообщение появилось в 15.25. Ограничения сняли в 16.30.