Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане после дождливой погоды ожидается летнее потепление

В Татарстане завтра ожидается дождливая погода с сильным ветром.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 32% 756 мм рт. ст. +25°

В Татарстане завтра ожидается дождливая погода с сильным ветром, к выходным температура может повыситься до 25 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

16 апреля на большей части республики пройдут дожди с ветром до 23 м/с, местами с грозой. Ночью ожидается 2−7 градусов тепла, днем — не более 10−15.

17 апреля ночью и утром осадков не ожидается, во второй половине дня начнется дождь. Ночью температура опустится до 1−6 градусов, а днем воздух прогреется до 16−21.

18 апреля ожидаются дождь и теплая погода. Ночью ожидается 8−13, а днем — до 18−23 градусов тепла.

19 апреля и субботу, 20 апреля, осадков не ожидается. Днем в эти дни ожидается до 20−25 градусов тепла.

Ранее синоптики спрогнозировали в Татарстане первую грозу.