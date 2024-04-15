В Татарстане после дождливой погоды ожидается летнее потепление

В Татарстане завтра ожидается дождливая погода с сильным ветром, к выходным температура может повыситься до 25 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
16 апреля на большей части республики пройдут дожди с ветром до 23 м/с, местами с грозой. Ночью ожидается 2−7 градусов тепла, днем — не более 10−15.
17 апреля ночью и утром осадков не ожидается, во второй половине дня начнется дождь. Ночью температура опустится до 1−6 градусов, а днем воздух прогреется до 16−21.
18 апреля ожидаются дождь и теплая погода. Ночью ожидается 8−13, а днем — до 18−23 градусов тепла.
19 апреля и субботу, 20 апреля, осадков не ожидается. Днем в эти дни ожидается до 20−25 градусов тепла.
Ранее синоптики спрогнозировали в Татарстане первую грозу.