«Джинна кто-то из лампы выпустил»: Облака в форме торнадо заметили в Нижнем Новгороде

Облака, похожие на торнадо, заметили в небе над Нижним Новгородом. Снимками впечатляющего зрелища горожане поделились в сообществе «Нижний Новгород Без цензуры». На некоторых кадрах облака причудливой формы закрывают солнце из-за чего кажется, что они светятся. На других снимках вместе с облаками видна радуга. В комментариях нижегородцы сравнили увиденное с крылом птицы-феникса, пером жар-птицы и другими персонажами и предметами, которые встречаются только в сказках.