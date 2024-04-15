«Джинна кто-то из лампы выпустил»: Облака в форме торнадо заметили в Нижнем Новгороде

Облака, похожие на торнадо, заметили в небе над Нижним Новгородом. Снимками впечатляющего зрелища горожане поделились в сообществе «Нижний Новгород Без цензуры». На некоторых кадрах облака причудливой формы закрывают солнце из-за чего кажется, что они светятся. На других снимках вместе с облаками видна радуга. В комментариях нижегородцы сравнили увиденное с крылом птицы-феникса, пером жар-птицы и другими персонажами и предметами, которые встречаются только в сказках.
— Джина кто-то из лампы выпустил, полетел чье-то желание исполнять, — пошутила в комментариях нижегородка Татьяна.
Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала «КП-Нижний Новгород», что в объективы нижегородцев попали слоисто-когтевидные облака — одна из разновидностей перистых облаков.
— То, что мы видим по фото — это оптическое явление, иризация. Это появление вот такого преломления солнечного света на капельках воды или ледяных капельках, в зависимости от высоты. Из-за преломления света где-то появляются венцы, а где-то — красочные перламутровые пятна. Радуга, которую видно на одном из снимков, также относится к оптическим явлениям — добавила специалист.
Про перистые облака, которые видели нижегородцы, есть примета. Считается, что они являются предвестниками дождя. По словам собеседницы, примета эта довольно рабочая:
— Это говорит о приближении непогоды. В зависимости от рельефа местности перистые облака могут идти на расстоянии 200−300 километров от атмосферного фронта. Любой фронт несет с собой облачность и осадки, которые мы сейчас и наблюдаем.
Напомним, по прогнозу погоды в Нижнем Новгороде на этой неделе ожидаются ливни.