На Кубани уберут незаконные торговые точки. Глава региона поручил разобраться с ситуацией со стихийными ларьками.
В настоящее время для палаток и павильонов в регионе действуют разработанные схемы.
«Такая торговля — важная составляющая экономики. Она дает рабочие места, стабильные продажи местной продукции, пополняет муниципальные бюджеты. Но находятся те, кто ставят свои киоски незаконно или продают товары, какие заблагорассудится», — сказал Вениамин Кондратьев.
Отмечается, что большое количество незаконных ларьков работают на курортах. По словам губернатора, такие торговые точки создают неудобства и портят архитектурный облик. Кроме того, предприниматели иногда используют не по назначению территорию сельскохозяйственных ярмарок.
«Такую практику необходимо прекращать. Этим в ближайшее время займется рабочая группа, которая посетит каждый район края», — написал глава региона в своем telegram-канале.