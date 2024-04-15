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На Кубани уберут незаконные торговые точки

Губернатор Кубани поручил убрать в регионе стихийные ларьки.

Источник: Вениамин Кондратьев — Telegram

На Кубани уберут незаконные торговые точки. Глава региона поручил разобраться с ситуацией со стихийными ларьками.

В настоящее время для палаток и павильонов в регионе действуют разработанные схемы.

«Такая торговля — важная составляющая экономики. Она дает рабочие места, стабильные продажи местной продукции, пополняет муниципальные бюджеты. Но находятся те, кто ставят свои киоски незаконно или продают товары, какие заблагорассудится», — сказал Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что большое количество незаконных ларьков работают на курортах. По словам губернатора, такие торговые точки создают неудобства и портят архитектурный облик. Кроме того, предприниматели иногда используют не по назначению территорию сельскохозяйственных ярмарок.

«Такую практику необходимо прекращать. Этим в ближайшее время займется рабочая группа, которая посетит каждый район края», — написал глава региона в своем telegram-канале.

торговля