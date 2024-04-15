Сорвались в пике: процедуру банкротства начало первое авиационное училище Молдовы

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Накопившиеся долги перед кредиторами и государственным бюджетом стали причиной начала процедуры банкротства государственного предприятия «Центр авиационной подготовки».
Авиационная школа претендовала на звание первой такой в Молдове.
По данным Государственной налоговой службы, которыми оперируют местные СМИ, на начало 2024 года задолженность компании перед государственным и местным бюджетами составила около полумиллиона леев, а на начало апреля нынешнего года сумма превысила этот показатель.
Процедура несостоятельности началась еще в октябре 2021 года по заявлению частных кредиторов, в том числе бывших сотрудников.
Центр авиационной подготовки был основан в 1999 году и специализировался на организации учебных курсов для пилотов и стюардесс, деятельность вел на основе утвержденных Органом гражданской авиации международных программ.