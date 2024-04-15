Ремонт дорог стартовал в 21 округе Подмосковья

«Стартовал ремонтный сезон — уже приступили к работам на 19 муниципальных и 10 региональных дорогах. Отфрезеровали почти 93 тыс. старого покрытия и уложили около 4 тысяч кв. метров нового покрытия, помимо этого начали работы по разборке старого бортового камня и старых тротуаров, которые также входят в план ремонтных работ», — привели в тексте слова зампредседателя правительства — министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.