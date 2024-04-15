Как летом: на этой неделе в Ростов придет жара до +31

Также 18 апреля возможен небольшой дождь, в остальное время осадков не ожидается. Самые ветреные дни — сегодня и завтра, когда скорость юго-западного ветра превысит 10 м/с. В выходные жары не будет, воздух прогреется до +22 °С. Продолжительность светового дня к конце недели увеличится до 13 часов 56 минут. Наиболее высокий УФ-индекс (6) ожидается во вторник — для защиты кожи от негативного воздействия лучше воспользоваться солнцезащитным средством.
Ростовский гидрометцентр сообщает, что завтра в донской столице воздух прогреется до +26 °С, в среду — до +30 °С, в четверг — до +31 °С. Затем в городе пройдет дождь и похолодает — в пятницу и выходные ожидается от +20 °С до +22 °С в дневное время. Ветер начнет стихать уже во вторник, в пятницу и субботу прогнозируют штиль. Атмосферное давление будет немного ниже нормы — от 143 до 155 мм рт. ст.