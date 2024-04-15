Как летом: на этой неделе в Ростов придет жара до +31

Ростовский гидрометцентр сообщает, что завтра в донской столице воздух прогреется до +26 °С, в среду — до +30 °С, в четверг — до +31 °С. Затем в городе пройдет дождь и похолодает — в пятницу и выходные ожидается от +20 °С до +22 °С в дневное время. Ветер начнет стихать уже во вторник, в пятницу и субботу прогнозируют штиль. Атмосферное давление будет немного ниже нормы — от 143 до 155 мм рт. ст.