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Как летом: на этой неделе в Ростов придет жара до +31

Ростовская область, 15 апреля 2024. DON24.RU. До +31 °С прогреется воздух в Ростове в течение ближайших семи дней. Приложение «Яндекс. Погода» обещает, что самым теплым днем недели станет четверг, когда температура воздуха составит от +16 °С ночью до +30 °С днем.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 32% 756 мм рт. ст. +25°

Также 18 апреля возможен небольшой дождь, в остальное время осадков не ожидается. Самые ветреные дни — сегодня и завтра, когда скорость юго-западного ветра превысит 10 м/с. В выходные жары не будет, воздух прогреется до +22 °С. Продолжительность светового дня к конце недели увеличится до 13 часов 56 минут. Наиболее высокий УФ-индекс (6) ожидается во вторник — для защиты кожи от негативного воздействия лучше воспользоваться солнцезащитным средством.

Ростовский гидрометцентр сообщает, что завтра в донской столице воздух прогреется до +26 °С, в среду — до +30 °С, в четверг — до +31 °С. Затем в городе пройдет дождь и похолодает — в пятницу и выходные ожидается от +20 °С до +22 °С в дневное время. Ветер начнет стихать уже во вторник, в пятницу и субботу прогнозируют штиль. Атмосферное давление будет немного ниже нормы — от 143 до 155 мм рт. ст.