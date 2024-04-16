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Режим повышенной готовности введут из-за риска схода селей в Слюдянском районе

Под угрозу попадают восемь населённых пунктов МО.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава Приангарья Игорь Кобзев провел очередное заседание КЧС. Принято решение о введении в Иркутской области с 16 апреля режима повышенной готовности, связанного с угрозой схода селей в Слюдянском районе. В зоне риска находятся восемь населённых пунктов МО, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал губернатор (18+).

«Необходимо мобилизовать все силы до начала селеопасного периода, который начинается в конце мая и заканчивается в начале сентября», — подчеркнул губернатор.

Глава региона поставил задачу проработать вопрос максимально возможного сокращения сроков реализации проекта по созданию комплексной системы оповещения. В Слюдянском районе это нужно сделать до конца мая текущего года. Это обеспечит экстренное оповещение населения о возможном сходе селевых потоков.

По словам Игоря Кобзева, главная цель сейчас — уберечь лес и населенные пункты от пожаров. На данный момент в семи населенных пунктах Слюдянского рацйона созданы минерализованные полосы общей площадью более 5,6 км. Они расположены вдоль населенных пунктов — Кривошапкино, Комунна, Гарь, Сидорово, Воронежский, Юбилейный, Пашня. До 1 июня будет создано еще 4 км минполос. Кроме того, для оперативного реагирования на возгорания и дополнительной защиты населенных пунктов в каждом субъекте создадут дополнительные лесопожарные посты.

На особом контроле находится Киренский район, где сейчас работает заместитель председателя правительства Владимир Читоркин. Летом 2022 года в МО прошел сильный ураган, который повалил деревья на огромной площади в 20 тысяч га. Это существенно увеличило пожарную опасность в близлежащих населенных пунктах. Последствия в полном объеме пока не ликвидированы. Основная задача — привести в безопасное состояние территорию, прилегающую к населённым пунктам.

Во время э пожароопасного сезона дополнительно задействуют 70 человек и 10 единиц техники. В случае неблагоприятного прогноза повышения классов пожарной опасности подготовлен план межрайонной переброски сил и средств.

МЧС